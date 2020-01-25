كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ستاربكس" يوقف خدمة التوصيل في "هوبي" الصينية وسط تفشي الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت شركة ستاربكس جميع المتاجر وأوقفت خدمات التوصيل في مقاطعة هوبي الصينية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا، حيث تسبب تفشي فيروس كورونا القادم نم عاصمتها ووهان في وفاة 41 شخصًا في الصين، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

قال "ستاربكس"، اليوم السبت، إن هذه الخطوة بدافع "مخاوف صحية" لعملائها وموظفيها، وفقًا لما تم نشره على موقع "ويبو" الذي يشبه تويتر في الصين. مقاطعة هوبي الوسطى هي موطن لحوالي 60 مليون شخص.

كما قالت صحيفة "ليبراسيون ديلي" عبر قناتها على الإنترنت إن شانغهاي أغلقت جميع دور السينما خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير.

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ادي تفشي الفيروس في الصين لتأجيل عرض سبعة أفلام صينية كان سيتم عرضها لأول مرة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في البلاد، وهو أفضل أسبوع في السنة في شباك التذاكر الصيني.

أكدت الصين 1287 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مع 41 حالة وفاة.

نشأ الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في هوبى في أواخر العام الماضي وانتشر في المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.

