كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شنغهاي تغلق جميع دور السينما خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "ليبراسيون ديلي" في قناتها على الإنترنت، إن شانغهاي أغلقت جميع دور السينما خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر حتى 30 يناير.

أدي تفشي الفيروس في الصين لتأجيل عرض سبعة أفلام صينية كان سيتم عرضها لأول مرة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في البلاد، وهو أفضل أسبوع في السنة في شباك التذاكر الصيني.

أكدت الصين 1287 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مع 41 حالة وفاة.

نشأ الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في هوبى في أواخر العام الماضي وانتشر في المدن الصينية بما فيها بكين وشانغهاي، وكذلك الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان.

