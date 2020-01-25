مجلس المنافسة يوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولي لدعم تنفيذ سياسته

وقع مجلس المنافسة ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية شراكة تروم تطوير منظومة مؤسساتية تدعم التنفيذ الفعال لسياسة المنافسة.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، ستساهم المؤسسة في تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة من خلال الأنشطة التي اتفق عليها الطرفان.

وأكد الكراوي أن التعاون الجديد يشكل تجسيدا لإرادة مشتركة لتدشين شراكة “قوية” و”مستدامة” بين مجلس المنافسة ومجموعة البنك الدولي، عبر مؤسسة التمويل الدولية.