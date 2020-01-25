وقع مجلس المنافسة ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية شراكة تروم تطوير منظومة مؤسساتية تدعم التنفيذ الفعال لسياسة المنافسة.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، ستساهم المؤسسة في تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة من خلال الأنشطة التي اتفق عليها الطرفان.
وأكد الكراوي أن التعاون الجديد يشكل تجسيدا لإرادة مشتركة لتدشين شراكة “قوية” و”مستدامة” بين مجلس المنافسة ومجموعة البنك الدولي، عبر مؤسسة التمويل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المنافسة يوقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولي لدعم تنفيذ سياسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.