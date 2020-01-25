أستراليا تعلن اكتشاف إصابة بكورونا المستجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت أستراليا تسجيل أوّل إصابة على أراضيها بفيروس كورونا المستجدّ، اليوم السبت، الذي أودى بحياة 41 شخصًا في الصين.

وقالت السلطات الأسترالية إن الشخص المصاب، وهو رجل لم تُكشف تفاصيل تتعلّق به، وصل إلى ملبورن قبل أسبوع آتيًا من مدينة ووهان، مركز الوباء.

وأوضح مسؤول الصحّة العامّة بريندان مورفي، أنّ سلطات ولاية فكتوريا اتّبعت "البروتوكولات في شكل صارم، بما في ذلك عزل الشخص المصاب". وأضاف "فهمتُ أنّ المريض يُعاني التهابًا رئويًا وأنّ وضعه مستقرّ".

من جهته، قال وزير الصحّة الأسترالي، غريغ هانت، إنه يتمّ حاليًا الاتّصال بالركّاب الذين كانوا على متن الرحلة الجوّية نفسها، "من أجل تقديم المعلومات والنصائح لهم".

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وكثّفت الصين خلال الساعات الأخيرة جهودها لاحتواء الفيروس، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص، أمس الجمعة، فيما أُلغيت احتفالات كانت مقرّرةً، اليوم السبت، لمناسبة السنة القمريّة الجديدة، وأُغلِقت مواقع شعبيّة تلقى إقبالاً.

وتضاعفت اليوم الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في كانون الأول/ ديسمبر في سوق في مدينة ووهان، مع تأكيد وفاة 41 شخصًا في الصين بين نحو 1300 مصاب بالفيروس في الداخل الصيني.

أمّا خارج الصين، فسُجّلت إصابة ثانية بالفيروس في الولايات المتّحدة، وثلاث إصابات في فرنسا.