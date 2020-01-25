تركيا: 21 قتيلا في زلزال وأكثر من ألف إصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 21 قتيلا، وأكثر من 1015 مصابًا في عدد من الولايات، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

ومساء أمس الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات ولاية "الازيغ" شرقي البلاد، على عمق 6.75 كلم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، أن شدة الزلزال 6.5 درجات.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات، بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

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وأوضح البيان أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى منطقة الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

وأبلغ سكان مدن وسط وجنوب في البلاد، بأنهم شعروا بالزلزال، في حين أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تعليمات حول التعامل مع الهزات في حال تكرّرت؛ فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للزلزال.

يذكر أنه في العام 1999 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات، منطقة إيزميت غربي تركيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص، من بينهم نحو ألف في إسطنبول.