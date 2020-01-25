ساحة قرطبة الآن (صور)

تنشر الخليج 365 صوراً لساحة قرطبة وسط العاصمة بغداد بعد إعادة افتتاحها من قبل القوات الأمنية. وكانت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران أمام حركة العجلات بشكل كامل. الصور بعدسة/ علي جاسم Advertisements

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