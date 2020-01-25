بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قيادة عمليات بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط العاصمة. وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران أمام حركة العجلات بشكل كامل. Advertisements

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