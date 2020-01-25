اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن "التظاهرة المليونية" التي شهدتها بغداد أمس الجمعة، علامة على أن الشعب العراقي "حامل لواء" إخراج أميركا من المنطقة، مشيراً إلى أن العد التنازلي لإخراج أميركا بدأ من الثالث من الشهر الحالي.
وقال شمخاني، إن "خروج المظاهرات المليونية والتأريخية المناهضة للاحتلال الأميركي والمطالبة بالاستقلال والسيادة الوطنية للعراق، هي علامة على أن الشعب العراقي حامل لواء إخراج أميركا من المنطقة"، بحسب وكالة "تسنيم الإيرانية".
ووصف شمخاني اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بأنه "خطأ استراتيجي ارتكبه ترامب وفريقه في البيت الأبيض"، لافتاً إلى أن "العد التنازلي لإخراج أميركا من المنطقة قد بدأ فجر يوم الجمعة 3 يناير وأن صوت قرع ناقوس تراجع القدرة الأميركية الزائفة يتعالى يوماً تلو الآخر".
ووصف شمخاني اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بأنه "خطأ استراتيجي ارتكبه ترامب وفريقه في البيت الأبيض"، لافتاً إلى أن "العد التنازلي لإخراج أميركا من المنطقة قد بدأ فجر يوم الجمعة 3 يناير وأن صوت قرع ناقوس تراجع القدرة الأميركية الزائفة يتعالى يوماً تلو الآخر".
وشهدت منطقتا الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح أمس الجمعة، "تظاهرة مليونية" دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضاً للوجود الأميركي في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: الشعب العراقي حامل لواء إخراج أمريكا من المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.