مسؤول إيراني: الشعب العراقي حامل لواء إخراج أمريكا من المنطقة

وقال شمخاني، إن "خروج المظاهرات المليونية والتأريخية المناهضة للاحتلال الأميركي والمطالبة بالاستقلال والسيادة الوطنية للعراق، هي علامة على أن الشعب العراقي حامل لواء إخراج أميركا من المنطقة"، بحسب وكالة "تسنيم الإيرانية".ووصف شمخاني اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بأنه "خطأ استراتيجي ارتكبه ترامب وفريقه في البيت الأبيض"، لافتاً إلى أن "العد التنازلي لإخراج أميركا من المنطقة قد بدأ فجر يوم الجمعة 3 يناير وأن صوت قرع ناقوس تراجع القدرة الأميركية الزائفة يتعالى يوماً تلو الآخر".

وشهدت منطقتا الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح أمس الجمعة، "تظاهرة مليونية" دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضاً للوجود الأميركي في البلاد.