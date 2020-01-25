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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريتانيا ترفض التدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت الحكومة الموريتانية، دعمها لكل جهود حل الأزمة الليبية، ورفضها كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وخاصة التركي، حسبما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أمس الجمعة.
وقال زير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحافي، إن بلاده تدعم بشكل كامل الجهود الأممية والدولية ذات الصلة بإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية، وآخرها مؤتمر برلين، واجتماع دول الجوار الليبي الذي احتضنته الجزائر، معبراً عن أمله القريب في انتهاء الأزمة الليبية.
ودعا وزير الخارجية الموريتاني، إلى تفعيل منظومة الاتحاد المغربي الذي يجمع، بالإضافة إلى موريتانيا، كلاً من الجزائر والمغرب وتونس.
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