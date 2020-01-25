شكرا لقرائتكم بغداد تفتح ساحاتها.. وترفع الحواجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتحت ساحات وشوارع العاصمة العراقية، السبت، حسب ما أعلنت قيادة عمليات بغداد، بعد يوم عنيف شهده شارع محمد القاسم السريع، وساحة الكيلاني

وأوضحت قيادة عمليات العاصمة أنه تم فتح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وسريع محمد القاسم بشكل كامل.

كما ذكرت في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، أن "جميع الطرق فتحت، بالإضافة إلى طريق محمد القاسم مفتوح"، لافتة إلى أنه "تم تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة وإعادة فتحها أمام حركة العجلات بشكل دائم".

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وكانت القوات الأمنية أغلقت جسر الأحرار بالحواجز الكونكريتية نهاية العام الماضي، بعد أن حاول عدد من المحتجين عبوره فيما أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران قبل أيام على خلفية توتر الوضع الأمني بالساحة في حين أغلق محتجون سريع محمد قاسم بعد تصاعد حدة الاحتجاجات منذ يوم الأحد الماضي

مواجهات وصدامات

يذكر أن بغداد شهدت مساء الجمعة مواجهات أدت، بحسب ما أفادت مصادر طبية عراقية، إلى وقوع 6 قتلى و54 جريحاً، منهم 2 سقطوا في ساحة الكيلاني وسط العاصمة. فيما أفاد مراسل العربية/الحدث بوقوع مواجهات متقطعة بين القوات الأمنية والمحتجين عند طريق "سريع محمد القاسم".

ومنذ الـ 20 من يناير، شهد العراق صدامات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية، إثر انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون للسياسيين في البلاد من أجل تنفيذ مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كما تشهد البلاد منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت تحت شعارات مطلبية، لتتحول لاحقاً إلى مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية.