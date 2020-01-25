سليم عون: تحول الأنظار بمنتدى دافوس إلى كيفية وصول باسيل سخافة وسفاهة

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من السخافة والسفاهة، أن تتحول الأنظار في منتدى دافوس الإقتصادي العالمي عن القضايا الأساسية والمصيرية الهامة، إلى كيفية وصول الوزير السابق ​جبران باسيل​ إلى دافوس​​​​​​".

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