لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "لقد سقط سهوا او عمدا، ممن يمتهن عبر الإعلام، ​سياسة​ التحريف والتحريض، عشرات ​العقارات​ التي ورثها النائب السابق ​وليد جنبلاط​، والتي تحولت في أقليم الخروب، إلى ​مستشفيات​، ومدارس، ومدافن، ومراكز للمنفعة العامة، ومنازل خاصة لأهلنا"، مشددا على ان "المسيرة مستمرة. لن تنالوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلال عبدالله: العقارات التي ورثها جنبلاط تحولت إلى مستشفيات ومدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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