أبو الحسن: ستبقى المختارة عصية وأبية

ردّ أمين سر ​كتلة اللقاء الديمقراطي​، النائب ​هادي ابو الحسن​، على المعلومات عن النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يمتلك 505 عقارات باسمه في ​لبنان​، قائلا: "عادت إحدى المحطات التي طالما امتهنت بث السموم وزرع الشكوك للإثارة والإستقطاب أحيانا ولأهداف مشبوهة أحيانا أخرى، تستهدف رمزا وطنيا ينتمي الى بيت متجذر في التاريخ قدم الكثير وبقي الكثير، ولم ولن يبخل يوما على المستويات كافة، مهما كثرت الإستهدافات ستبقى ​المختارة​ عصية وأبية".

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