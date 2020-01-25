أبو فاعور: ‏عقارات جنبلاط في راشيا هبة لمشروع سكني لابناء المنطقة

أوضح عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​وائل ابو فاعور​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "‏عقارات النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في ​راشيا​ هبة لمشروع سكني لابناء المنطقة". وسأل "أما شبعتم من الحقد؟". إضغط للمزيد

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