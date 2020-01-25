كنعان: موازنة العام 2020 سجّلت بداية خطة الإنقاذ والمطلوب تطبيق الاصلاحات

اكد رئيس ​لجنة المال​ و​الموارنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث الى وكالة "رويترز" ان موازنة العام 2020 سجّلت بداية خطة الإنقاذ. ولفت الى ان المطلوب من ​الحكومة​ تطبيق الاصلاحات، مشيرا الى ان هذه الحكومة اكثر تجانسا، ولن تشهد صراعات بين مكوناتها السياسية من احزاب وتيارات.

واذ خفضت لجنة المال المشروع المحال من الحكومة بما يفوق الـ 800 مليار ليرة، اوضح كنعان ان الايرادات انخفضت منذ 17 تشرين الاول 2019 واليوم نحاول الخروج من هذا الوضع، وما يمكن ان نطمح اليه يتطلب وقتا لاتضاح الصورة بشكل كامل.

وذكر كنعان بسلسلة اجراءات تتضمنها ​الموازنة​ ويستفيد منها ​اللبنانيون​ ومنها رفع ضمان الودائع من 5 الى 75 مليون وهو ما يستفيد منه 86 بالمئة من المودعين، واسقاط المهل 6 اشهر للمتعثرين في ​القروض​ السكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، وتمديد المهل 6 اشهر للاعفاءات الضريبية. كما تتضمن تحويل عائدات شركتي ​الخلوي​ والمرفأ مباشرة الى الخزينة، وهي خطوة ستخفض موازناتها التشغيلية.