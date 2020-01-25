فيروس كورونا يضرب الطاقم الطبي الصيني مع تسارع إنتشاره

أعلنت السلطات ​الصين​ية عن وفاة طبيب بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، فيما تحدثت مصادر عن إصابة عشرات الأطباء بالفيروس في مدينة ووهان، أول منطقة ظهر فيها هذا الفيروس قبل انتشاره.

ووسط قلق دولي من انتشار هذا الفيروس الجديد، أعلنت ​السلطات الصينية​ عن ارتفاع ​حالات​ الوفاة إلى 41 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 1300، أغلبها في الصين.