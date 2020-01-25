جونسون: التوقيع على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعد لحظة رائعة

أشاد ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ لدى توقيعه على اتفاق انسحاب لندن من ​الاتحاد الاوروبي​ بـ"هذا فصل جديد في تاريخ أمتنا"، معتبرا أن "التوقيع على اتفاق الانسحاب يعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام".

ووقّع جونسون على الاتفاق في مقر ​الحكومة​ بداونينغ ستريت حيث جلس أمام علمين بريطانيين بحضور مسؤولين بريطانيين وأوروبيين جلبوا نص الاتفاق معهم من ​بروكسل​.

ويسمح الاتفاق ل​بريطانيا​ إسدال الستار على عضويتها التي استمرت لعقود في ​الاتحاد الأوروبي​ اعتباراً من 31 كانون الثاني والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير.