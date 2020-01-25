فرض حظر السفر على مزيد من مدن الصين ليشمل 65 مليون شخص بسبب كورنا

فرضت ​السلطات الصينية​، حظر السفر على مزيد من المدن ليشمل 65 مليون شخص بسبب انتشار ​فيروس كورونا​، معلنة عن إتخاذ إجراءات موسعة على مستوى البلاد لمكافحة الفيروس وهي تشمل مختلف وسائل النقل.

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