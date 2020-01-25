سلطات كوريا الشمالية تعين ضابطاً سابقاً بالجيش وزيرا جديدا للخارجية

أشارت وسائل الإعلام الرسمية في ​كوريا الشمالية​، الى أنه تم تعيين ري سون جون، وزيرا جديدا للخارجية، وهو ضابط سابق ب​الجيش​.

وبحسب الوكالة، فإن ري "ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد، وهو أحدث مسؤول ​عسكري​ تتم ترقيته في عهد الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​".

وأكد مصدر دبلوماسي في سيئول لـ"رويترز"، أن "كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في ​بيونغ يانغ​، بأن ري سون جون، الضابط السابق بالجيش والمسؤول الكبير ب​حزب العمال​ الحاكم، سيحل محل وزير الخارجية السابق ري يونغ هو، كأكبر دبلوماسي بالبلاد".