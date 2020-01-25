سلطات كوريا الشمالية تعين ضابطاً سابقاً بالجيش وزيرا جديدا للخارجية

أشارت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الى أنه تم تعيين ري سون جون، وزيرا جديدا للخارجية، وهو ضابط سابق بالجيش.
وبحسب الوكالة، فإن ري "ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد، وهو أحدث مسؤول عسكري تتم ترقيته في عهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون".
وأكد مصدر دبلوماسي في سيئول لـ"رويترز"، أن "كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في بيونغ يانغ، بأن ري سون جون، الضابط السابق بالجيش والمسؤول الكبير بحزب العمال الحاكم، سيحل محل وزير الخارجية السابق ري يونغ هو، كأكبر دبلوماسي بالبلاد".
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