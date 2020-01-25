شكرا لقرائتكم خبر عن البريد وضعف شبكات المحمول والإنترنت أمام اتصالات النواب الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الأسبوع القادم 6 اجتماعات برئاسة النائب أحمد بدوي، حول تطوير مكاتب البريد وتأخر إنشاء البعض، بالإضافة إلي ضعف شبكة الإنترنت، لاسيما بالطرق الجديدة وانقطاع خدمات الإنترنت، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بالمحافظات المختلفة.

وتشمل طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها الأحد، الطلب المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تأخر إنشاء مكتب بريد قرية منشأة علي التابع لمركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ،، والطلب المقدم من النائب جمال كوش، بشأن الموافقة على بدء تشغيل مكتب بريد قرية ميت الحوفيين، ومكاتب بريد مجول، ميت السباع، والرملة بمحافظة القليوبية.

أما يوم الاثنين، فخصصته اللجنة لفتح ملف ضعف شبكات المحمول،في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن ضعف شبكات المحمول الأربعة وخاصة مدينة طنطا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران، بشأن سوء حالة خدمة الاتصالات في عدد من الطرق الجديدة.

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وحسب جدول أعمال لجنة الاتصالات ليوم الثلاثاء فإنها تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن ضعف سرعة الإنترنت بالمخالفة للسرعة المتعاقد عليها مع الشركة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيته، بشأن إلغاء جميع سرعات الإنترنت القديمة دون الرجوع للعملاء واستبدالها بأخرى وتسبب ذلك في عبء مالي عليهم.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن أسباب انقطاع خدمات الانترنت في بعض الأماكن بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.