شكرا لقرائتكم خبر عن 40طلب إحاطة على مائدة "إسكان البرلمان" حول الصرف الصحى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ملف الصرف الصحى ومياه الشرب، على مستوى الجمهورية، وذلك فى عدد من القرى والمدن على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مناقشة 40 طلب إحاطة فى حضور التنفيذيين لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

1. توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض العزب التابعة للوحدة المحلية ببعض القرى مركز الحسينية - محافظة الشرقية.

2. عدم إدخال خدمة الصرف الصحي ببعض القرى بمركز الحسينية – محافظة الشرقية، حتى الآن.

3. توسعة محطة طارق بن زياد بمركز الحسينية محافظة الشرقية.

4. بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة أبو خليل، بندر أبو كبير، الشرقية.

5. عدم توصيل الصرف الصحي ببعض المناطق بمحافظة الشرقية.

6. تدبير الاعتماد المالي اللازم لاستبدال خط طرد الصرف الصحي لمدينة أبو كبير ــ الشرقية.

7. عدم إدراج بعض القرى بخطة الصرف الصحي بمحافظة الشرقية.

8. عدم البدء في تنفيذ أعمال المأخذ الخاص بمحطة مياه الشرب بالبكارثة، مدينة صان الحجر، الشرقية.

9. عدم وجود مياه الشرب ببعض القرى بمدن شمال الشرقية.

10. سرعة عمل توسعات داخل محطة معالجة صان القبلية، مركز صان الحجر، الشرقية.

11. عدم البدء في تنفيذ أعمال الصرف الصحي ببعض القرى مركز صان الحجر، الحسينية، الشرقية.

12. عدم استكمال أعمال محطة رفع صرف صحي رقم (1) صان القبلية، مركز صان الحجر، الشرقية.

13. عدم توفير اعتماد مالي لاستكمال محطة مياه شرب البكارثة، محافظة الشرقية.

14. عدم تنفيذ 19 مقايسة في 19 قرية تابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية في عمليات الصرف الصحي ومياه الشرب رغم وجود مقايسات والدراسة الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

15. سرعة البدء في تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمنطقة شرق السكة الحديد ــ المطرية ـ الدقهلية.

16. عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ليسا الجمالية بمدينة الجمالية محافظة الدقهلية.

17. نقص مياه الشرب بقرى خط العمد محافظة الدقهلية.

18. عدم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي درين، نبـــروه، الدقهلية.

19. عدم استكمال مشروع محطة الصرف الصحي بقرية الحجايزة، مركز السنبلاوين، الدقهلية.

20. عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي الجواهرة والبصيلة، سيف الدين، الزرقا، محافظة دمياط.

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21. عدم وجود صرف صحي لمدينة السـرو، محافظة دمياط.

22. سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرى مركز بندر كفر الدوار ــ البحيرة.

23. إحلال وتجديد شبكة المياه بعزبة متولي بقرية المسين، محافظة البحيرة.

24. توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المحرومة بمدينة الدلنجات ــ محافظة البحيرة.

25. تأخر وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي والهيئة القومية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المدرجة بخطة 2018 / 2019 محافظة البحيرة.

26. عدم تغيير مواسير مياه الشرب الاسبستوس المتهالكة التي تؤدي إلى كثرة الأعطال وانقطاع وتلوث المياه ببعض القرى بمحافظة البحيرة.

27. رفض مقترح بعمل انحدار صرف صحي عزبة خضر التابع لمجلس قرية الأبعادية مركز دمنهور القريبة من محطة صرف صحي مساكن القوات المسلحة، البحيرة.

28. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن عدم الانتهاء من إقامة مأخذ مياه الشرب الجديد بمحطة مياه شرب أدفينــا، مركز رشيد، البحيرة.

29. عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بدائرة إيتاي البارود، وشبراخيت، والقرى التابعة لها بمحافظة البحيرة.

30. توقف أعمال مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بكفر الدوار، محافظة البحيرة.

31. عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير، محافظة البحيرة.

32. إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة طنطا ــ محافظة الغربية.

33. سوء حالة مياه الشرب بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية دون تحرك الجهات المعنية.

34. تقاعس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بعملها في استكمال أعمال مشروعات الصرف الصحي بقـرى مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

35. عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة الساحل التابعة لقرية جروان مركز الباجور، محافظة المنوفية.

36. عدم استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي ومحطة المياه بقرية ميت البيضا ــ الباجور ــ محافظة المنوفية.

37. عدم إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرى (قويسنا البلد- طه شبرا - أم خنان - شبرا قبالة - كفر السلامية – أشليم – كفر أشليم ـ بني غربان ـ كفر دهب) بمحافظة المنوفية.

38. عدم افتتاح محطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية أم خنان مركز قويسنا، محافظة المنوفية.

39. عدم وجود مياه الشرب والصرف الصحي في العديد من المحافظات وخاصة محافظة المنوفية.

40. محطة فصل الحديد والمنجنيز بقرية زنارة – مركز تلا – محافظة المنوفية.