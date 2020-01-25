شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تواجه الحكومة بطلبات إحاطة حول نقـص أسـرة العنايـة المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها يوم الأحد القادم، طلب الإحاطة المقدم من النائبـة إلهـام المنشـاوي، بشـأن المعانـاة المسـتمرة مـن نقـص أسـرة العنايـة المركزة والحضانات.

وتناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة مقدم من النائــب أبــو العبــاس فرحــات، بشــأن ســرعة الانتهــاء مــن بنــاء مستشــفى قروي خورشــيد- بمحافظــة الإسكندرية لخدمه قرى ريف المنتزه، وطلــب الإحاطــة المقــدم مــن النائب أحمد العرجاوى، بشــأن تــراكم الحــالات بمستشــفى الناريمــان عظــام بالإسكندرية، وطلـــب الإحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب حســـنى حـــافظ، بشـــأن ســـــرعة الانتهـــاء مــــــن المبنـــى المجــــــاور والملاصــق لمستشفــى جمـال عبدالناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية.

ويشهد الاجتماع استكمال مناقشة مشروع القانون المقـدم مـن عبد الحميـد محمـد الشـيخ و60 عضوا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها، يوم الاثنين القادم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البعلي، بشأن مستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم بناؤها منذ ستة عشر عاما ولا تعمل حتى الآن، مما يعد إهدار للمال العام، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن امتناع وزارة الصحة عن التسوية للرائدات الريفيات بمحافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن عدم الموافقة على تسويات للرائدات الريفيات بالمؤهل الأعلى الحاصلات عليه أثناء الخدمة.

كما يتناول الاجتماع استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

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وتجتمع لجنة الشئون الصحية يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال مستشـفى التكامـل بالصـلاحات - مركـز بني عبيد – دقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشب، بشأن عـدم افتتـاح وحـدة الفيروسـات الكبديـة التـي تـم إنشاؤها بمستشفى أجا المركز بمحافظة الدقهلية، والتى تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن عدم إنشـاء عـدد خمـس وحـدات صـحية بـإدارة شربين الصحية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن استمرار المعامل المركزية بـوزارة الصـحة بالامتناع عن إصدار تحليل (Pcr).

وتتواصل اجتماعات لجنة الشئون الصحية، عصر يوم الثلاثاء، بهدف تبادل بعض الرؤى للارتقاء بالمنظومة الصحية.