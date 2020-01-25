شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تشهد إطلاق مباردة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، الأحد القادم، إطلاق وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حملة "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

Advertisements

وكانت وزيرة البيئة عقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله عن المبادرة الجديدة، والتي تسلط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي، كما أكدت على ضرورة القيام بكافة الجهود لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية، وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وقالت وزيرة البيئة، إن حماية البيئة تتمثل في الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء، مضيفة أن نشر المفاهيم البيئية يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لنحقق الأهداف المرجوة ونحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

ونوهت الوزيرة بالجهود والإجراءات لمواجهة تلوث الهواء حيث تتضمن تلك الجهود الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء، مشيرة إلى أنه - لأول مرة - يتم وضع هدف محدد رقميًا وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" " حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.