نادي “إفريقيا والتنمية” المغربي يطلق أول بعثة بموريتانيا بمشاركة 200 رئيس مقاولة

أطلق نادي “إفريقيا والتنمية”، التابع لمجموعة (التجاري وفا بنك)، بموريتانيا، أول بعثة متعددة القطاعات، حول موضوع “الصناعات الاستخراجية: فرص استثمارية جديدة متعددة القطاعات”.

وتشكل هذه البعثة، المنظمة على مدى يومين، بشراكة مع (التجاري بنك- موريتانيا)، والتي تعرف مشاركة أزيد من 200 رئيس مقاولة و وفود قادمة من المغرب والسنغال ومصر ومالي، مناسبة للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة والدوليين لمناقشة واستكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها الصناعات الاستخراجية للمقاولات بموريتانيا.

وقال مدير عام (التجاري بنك- موريتانيا)، محمد بوبريك، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه البعثة تنظم في لحظة حاسمة من المسيرة التنموية لموريتانيا، التي تزخر بفرص استثمار واعدة.

وأضاف أن تطوير الصناعات الاستخراجية بموريتانيا، في قطاعي المعادن والمحروقات، سيعطي دينامية جديدة للاستثمارات متعددة القطاعات والأعمال الناجمة عنها، والتي ستنعكس أيضا بالإيجاب على قطاعات أخرى من قبيل البنيات التحتية والنقل والخدمات والعقار، وكذا على القطاعات الاجتماعية، مثل التربية والصحة.