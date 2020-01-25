حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد تسود أجواء باردة جدًا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . ويسود جو مستقر في كافة المناطق . الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

ويوم الإثنين يكون الجو غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردًا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.