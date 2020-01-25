صحيفة: موقف الإمارات الثابت دائماً مع الشرعية الدولية

السبت 25 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "أهمية الالتزام بالقانون الدولي" انه في مناسبة جديدة أكدت الإمارات خلال المناقشات المفتوحة في مجلس الأمن الدولي أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة الصادرة عن مجلس الأمن والعمل وفق ما تنص عليه شريعة الأمم المتحدة الناظمة للعلاقات بين الدول.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم السبت ودعم المساعي الهادفة لوضع حد للصراعات والتوترات والأزمات عبر إنجاز حلول سياسية تكون كفيلة يإنهائها وتجنب ما ينتج عنها من آثار سلبية، كما بينت الدولة خلال مشاركتها في المناقشات أهمية احترام سيادات الدول ومنع أي انتهاك لها أو التدخل في شؤونها.

Advertisements

ولفتت الصحيفة إلى ان مداخلة الدولة تطرقت إلى القضية الفلسطينية التي تعتبر من الملفات الرئيسية في الموقف الإماراتي، إذ تم التأكيد على ضرورة وضع حد لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة من حيث موضوع الاستيطان والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وهدم منازلهم، وهي جميعها تعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الذي يجرم مثل هذه الأفعال بموجب قرارات ونصوص واضحة، مع العلم أن تلك الجرائم تكاد تكون على مدار الساعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تعرقل فرصة إنهاء الصراع على أساس "حل الدولتين" وتعطل كافة المساعي والجهود الهادفة لتسوية شاملة وعادلة على أساس منح الفلسطينيين كافة حقوقهم التي يتمسكون بها وتؤكدها كافة القرارات الأممية.

و أكدت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها ان موقف الإمارات الثابت دائماً مع الشرعية الدولية وضرورة تغليب القانون الدولي والالتزام بما ينص عليه خاصة من حيث تنظيم العلاقات بين الدول وما يجب أن تكون عليه ومنع أي تعديات وانتهاكات كانت