ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 19 قتيلاً

السبت 25 يناير 2020

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا أمس الجمعة إلى 19 قتيلاً فضلاً عن أكثر من 900 مصاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم السبت، نقلاً عن وكالة الكوارث الوطنية.



وأفادت الوكالة بأن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ألازيغ بالإضافة إلى 4 أشخاص في ولاية ملاطيا المجاورة.

وكانت وكالة أنباء الأناضول قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في ملاطيا.

وكانت وكالة الدفاع المدني قد ذكرت في وقت سابق إن "قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة على مقياس ريختر".

وقال مركز الزلازل التركي إن "قوة الزلزال كانت 6.5درجة"، وفقاً للأناضول، وكان مركز الزلزال في قضاء "سيفريجه" بولاية ألازيغ شرقي البلاد.

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وقال صويلو إن "العديد من المباني في المدينة تعرضت للدمار"، مضيفاً أن "قرى المنطقة ربما لحق بها أضرار أيضاً".

وحسب وكالة الأناضول، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسسات الدولة بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين من الزلزال.

ووجه اردوغان وزراء البيئة والتخطيط العمراني والداخلية والصحة بالتوجه فوراً إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر التركي تشكيل خلية أزمة لإدارة تبعات الزلزال.

وأعلن والي ألازيغ، إصابة 225 آخرين، بينهم اثنان حالتهما حرجة.