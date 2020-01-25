شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التميمي يناقش مع المهندس بن شبراق آلية إقامة فعاليات أسبوع النظافة والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020 التقى المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء بمدينة المكلا، المدير العام لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، وذلك لمناقشة آلية إقامة فعاليات أسبوع النظافة، ويأتي ذلك اللقاء بناء على توجيهات الوكيل الأول لمحافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي.

Advertisements وخلال اللقاء شدد العميد منير التميمي على أهمية إعادة تفعيل حراسة المتنفسات العامة وأهمها ”الخور، والستين، وكورنيش المحضار“، مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم. وبدوره فقد أكد المهندس فهمي بن شبراق على إقامة فعاليات أسبوع النظافة للفترة من 13_20 فبراير القادم، حيث سيتم خلالها إقامة ورشة عمل، ومسابقة أفضل حي.

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