الرافدين: ماضون باسترجاع المبالغ من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد

أكد مصرف الرافدين، السبت، استمراره باسترجاع أمواله من قبل "المتلكئين الذين امتنعوا عن" تسديد ما بذمتهم من مبالغ أو اقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم استحصالها من المصرف.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية".
ولفت إلى "وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع أسهم باسترجاع أكثر من 16 مليار دينار في عام 2019"، مبيناً أن "المصرف اتخذ كافة الأساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أمواله".
ولفت إلى "وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع أسهم باسترجاع أكثر من 16 مليار دينار في عام 2019"، مبيناً أن "المصرف اتخذ كافة الأساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أمواله".
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