الرافدين: ماضون باسترجاع المبالغ من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية".

ولفت إلى "وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع أسهم باسترجاع أكثر من 16 مليار دينار في عام 2019"، مبيناً أن "المصرف اتخذ كافة الأساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أمواله".

