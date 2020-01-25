أعلنت وزارة الصحة الماليزية، السبت، تسجيل ثلاث حالات إصابات بفيروس كورونا.
وقال وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، إن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي أكدت السلطات الصحية السنغافورية أنه ثبتت إصابته بالفيروس.
وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.
وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.