تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

وقال وزير الصحة الماليزي، دزلكفلي أحمد، إن الأشخاص الثلاثة المصابين كانوا على صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما، والذي أكدت السلطات الصحية السنغافورية أنه ثبتت إصابته بالفيروس.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

