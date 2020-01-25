حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا ترتفع إلى 19 قتيلاً و922 مصاباً

وذكرت "آفاد" في بيان، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضحت، أن عدد الوفيات بلغ 19، منهم 15 في ولاية ألازيغ، و4 بملاطية، فيما بلغ عدد المصابين 922 شخصا، 560 منهم في ألازيغ، و226 بملاطية، و34 بديار بكر، و25 في أديامان، و6 في باطمان، و37 بقهرمان مرعش، و34 بشانلي أورفا.



من جهته، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.