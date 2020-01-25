عمليات بغداد تعلن فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران أمام حركة العجلات بشكل كامل. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة العجلات". وأضافت، أنه تم "افتتاح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة العجلات بشكل كامل".

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