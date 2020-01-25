- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2020/1/25 08:43 ص بتوقيت أبوظبي
الجنرال السابق خوان رافائيل بوستيلو - أ.ف.ب
اعترف جنرال متقاعد بالسلفادور، الجمعة، لأول مرة بمسؤولية القوات المسلحة عن مذبحة شهيرة وقعت عام 1981 وقتل فيها أكثر من ألف شخص خلال الحرب الأهلية بالبلاد.
ودارت الحرب الأهلية في السلفادور خلال عام 1980 و1992 بين متمردين يساريين والجيش السلفادوري المدعوم من الولايات المتحدة وأدت إلى سقوط ما يقدر بنحو 75 ألف قتيل واختفاء ثمانية آلاف آخرين.
وقال خوان رافائيل بوستيلو وهو قائد سابق للقوات الجوية أمام محكمة أن كتيبة أتلاكاتل نفذت مذبحة الموزوت في شرق السلفادور والتي قُتل خلالها قرويون عزل معظمهم من النساء والأطفال.
وشهد بوستيلو خلال جلسة لمحكمة في بلدة سان فرانسيسكو جوتيرا في مورازان بأنه لم يشارك في العملية التي قال إنها جرت بناء على أوامر الكولونيل دومينجو مونتيروسا قائد كتبية أتلاكاتل المخيفة، الذي لقي حتفه عام 1984 في انفجار طائرة هليكوبتر شرق البلاد.
وأمر قاض بإعادة فتح تلك القضية عام 2016، وتجري محاكمة 16 مسؤولا عسكريا من بينهم وزير الدفاع السابق جوليرمو جارسيا بسبب تلك المذبحة.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن جنودا عذبوا وأعدموا أكثر من ألف من سكان الموزوت وقرى محيطة بها في منطقة مورازان على بعد 180 كيلومترا شمال شرقي سان سلفادور أثناء بحثهم عن متمردين في ديسمبر/كانون الأول عام 1981.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال بالسلفادور يعترف بتنفيذ الجيش مذبحة عام 1981 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.