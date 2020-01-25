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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماليزيا تؤكد أول حالات إصابة بفيروس كورونا
السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت ماليزيا اليوم السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها. وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين
الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن ا
لفيروس جاءت إيجابية. ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي كان قاتلا في بعض الحالات . وما زال من ا
لسابق لأوانه معرفة مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتقاله بين البشر.
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