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ماليزيا تؤكد أول حالات إصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماليزيا تؤكد أول حالات إصابة بفيروس كورونا

السبت 25 يناير 2020

ماليزيا تؤكد أول حالات إصابة بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت ماليزيا اليوم السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها.  وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد إن المصابين

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الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن ا

لفيروس جاءت إيجابية.   ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي كان قاتلا في بعض الحالات . وما زال من ا

لسابق لأوانه معرفة مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتقاله بين البشر.  

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