عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البصرة تشتعل.. المحتجون يحرقون مقر قنصلية إيران

السبت 25 يناير 2020

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شهدت محافظة البصرة العراقية أحداث عنف فى شوارع المحافظة وإحراق مقر القنصلية الإيرانية فى محافظة البصرة احتجاجا على الدور الإيرانى فى العراق، وطالب المتظاهرون بضرورة خروج كافة الميليشيات المسلحة التى تدعمها إيران فى الأراضى العراقية وخاصة فى البصرة.



وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض، ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم، مؤكدة أن ذلك لا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء.

ودعا المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه - المتظاهرين العراقيين إلى ى تجنب الإضرار بالبعثات الدبلوماسية، داعيا الحكومة المركزية والمحلية إلى تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في البصرة.