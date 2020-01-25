المغرب يُمدد عقد استغلال الطاقة الكهربائية لشركة إمارتية..500 مليون دولار لـONEE

مدد المغرب رسميًا عقد تخليه عن المحطات الحرارية للجرف الأصفر لإنتاج الطاقة الكهربائية لفائدة الشركة الشركة الإمارتية (TAQA Morocco) والتي ضُخت فيها أموال حكومة دبي عام 2005، وهو أكبر استثمار أجنبي لها يوجد بالمغرب بعد توقيع أول عقود استغلال محطات الجرف الأصفر عام 1997.

ووقع محمد بنعشبون وزير المالية وعزيز الرباح وزير الطاقة، اليوم الجمعة في الرباط، عقد تمديد شراء وتوريد الكهرباء التي تنتجها الوحدات 1 و4 من محطات الجرف الأصفر الحرارية ضواحي مدينة الجديدة، وتم التوقيع على تمديد العقد من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء، ممثلا بعبد الرحيم الحافيظي وممثل الشركة الإمارتية الأصل (طاقة موروكو)، في شخص مديرها التنفيذي عبدالماجد إيراكي الحسيني.

وقال بلاغ صحافي عقب توقيع العقود، إنّ عملية التمديد الجديدة ستعمل على تحديث وتطوير المحطات من خلال استثمار عالمي يتجاوز 500 مليون دولار، بما في ذلك بطاقة الاستثمار الاولية بقيمة 1.5 مليار درهم يتم دفعها مسبقًا، وكذلك لتعزيز البنية التحتية الأساسية للمصنع، وتجنب الاستثمارات الإضافية، وبالتالي تقليل تكاليف الإنتاج، وتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل ظروف مواتية من حيث التكلفة وجودة الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد شراء وحدات الجرف الأصفر 1-4 المبرم في عام 1997، قد مكن المغرب من تعزيز إنتاجه وتزويده بالطاقة الكهربائية، وضخ أموالا ضخمة لفائدة الشركات والمستثمرين والبنوك الأجانب.

ومنذ إنشاء الشركة الإمارتية في عام 2005، أصبحت مرجعًا في مجال الطاقة وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغ إجمالي ميزانيتها 29.6 مليار دولار بمعدل و17.095 ميجاوات من السعة المثبتة الكهربائية.