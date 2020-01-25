شكرا لقرائتكم الإحراج يطارد جبران باسيل.. هذه المرة من الموناليزا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لاحق الإحراج وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، لكن هذه المرة من الموناليزا.

فقد نشرت محاورة باسيل، خلال ندوة إعلامية الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، صورة للوحة الشهيرة وتبدو عليها علامات الاستغراب.

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مذيعة قناة سي أن بي سي الأميركية هادلي غامبل حاورت الوزير السابق وسألته عن كيفية وصوله إلى المنتدى: "هل جئت على متن طائرة خاصة؟"، ليأتي الجواب: "جئت على حسابي".

غير أن غامبل لم تستكن فسألته: "إن رواتب الوزراء في لبنان تصل لنحو خمسة آلاف دولار، فكيف يمكنك استئجار طائرة خاصة؟ هل هذا يعني أن هذا من أموال الأسرة؟". فأجاب باسيل: "كلا، إنها هدية.. لقد أتيت بدعوة إلى هنا".

وأثار ظهور باسيل في منتدى دافوس غضب منتقديه في لبنان، الذين يتهمونه بالفساد.