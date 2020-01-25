تعرف على فيروس كورونا وأعراضه بعد انتشاره فى الصين

السبت 25 يناير 2020

صورة أرشيفية

تشهد الصين حاليًا تفشي هائل ومخيف في فيروس كورونا، والذي كشفت أحدث التقارير أنه أودى بحياة 25 شخصًا وأصاب أكثر من 800 شخصًا حتى الآن، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلد.



وفي حين أنه حتى الآن لم يتضح السبب الرئيسي وراء تفشي هذا الفيروس بشراسة في الصين، إلا أن هناك ادعاءات بأن الفيروس انطلق من سوق المأكولات البحرية في مدينة ”ووهان“، وبسبب الأفاعي أو الكوبرا.

وبالإضافة إلى الصين، تم الإبلاغ عن حالات إصابة بالفيروس في بلدان أخرى، بما في ذلك تايلاند وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا. ومع تفشي فيروس كورونا بشراسة، نوضح ما تحتاج معرفته عن هذا الفيروس القاتل:

ما هو فيروس كورونا؟

ينتمي كورونا إلى فئة تُعرف باسم الفيروسات التاجية، ويتسبب بالإصابة بأعراض عدة أمراض، مثل نزلات البرد وحتى متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد المعروفة باسم ”سارس“، بالإضافة إلى نوع مشتق من نفس الفيروس يُعرف باسم ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

عادة ما ينتقل كورونا بين الحيوانات والبشر، كما يمكن انتقال العدوى من شخص إلى آخر، وخاصة عن طريق الجهاز التنفسي بحسب ما أوردته مجلة ”بينك فيلا“.

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لفيروس كورونا 6 أنواع معروفة حاليا، فبالإضافة ”سارس“ و“متلازمة الشرق الأوسط التنفسية“، هناك أيضًا ”الفيروس البشري التاجي“ 229E و“ فيروس الكورونا البشري“ NL63، و“كورونا“ OC43، بالإضافة إلى كورونا HKU1.

هل هناك علاج؟ للأسف، ليس هناك لقاحًا لهذا الفيروس حتى الآن، بينما يمكن علاج العديد من الأعراض استنادًا إلى مدى حِدة الحالة وتطورها.

كيف يمكن الوقاية منه؟

من الهام جدًا الحرص على غسل اليدين، وخاصة بعد زيارة أي شخص مريض مع الحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطس، كما ينبغي تجنب التواصل الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، وبالإضافة إلى ذلك، من الهام طهي اللحوم والبيض جيدًا.تعرف على فيروس كورونا وأعراضه بعد انتشاره فى الصين

أعراضه:

لفيروس كورونا أعراض عديدة تتنوع بين، حمى، وسعال، وضيق في التنفس، وسيلان الأنف، بالإضافة إلى التهاب الحلق والالتهاب الرئوي والإعياء والصداع أيضًا.

مضاعفاته:

جنبا إلى جنب مع أعراضه المؤرقة والحادة، يمكن أن يؤدي فيروس كورونا في الحالات الخطيرة إلى الإصابة بالتهاب رئوي ومتلازمة تنفسية حادين، كما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي وحتى الموت