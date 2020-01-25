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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في مدغشقر إلى 26 قتيلا السبت 25 يناير 2020 صورة أرشيفية Advertisements أعلنت السلطات في مدغشقر، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت جرّاء سقوط الأمطار الغزيرة إلى 26 قتيلاً، وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر، حسبما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن 15 شخصاً آخر فُقد في هذه الكوارث.

وأضافت السلطات في مدغشقر، أن السقوط الغزير للأمطار وما نتج عنه يزيد من احتمالات تنامي مخاطر الجوع. ويتأثر أكثر من 92 ألف شخص في مدغشقر بالسقوط الغزير للأمطار التي بدأت الاثنين الماضي حيث غمرت الأمطار حوالي 10 آلاف منزل شمالاً، وكانت انتاناناريفو أعلنت أمس الخميس أن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد جرّاء الأمطار الغزيرة.

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