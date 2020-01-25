غدًا.. تشييع جثمان أول مذيع بإذاعة "القرآن الكريم" في مصر

غدا.. تشييع جثمان أول مذيع بإذاعة القرآن الكريم في مصر

السبت 25 يناير 2020

صورة أرشيفية

رحل الإذاعي محمد عبد العزيز، عن عالمنا، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 80 عامًا، داخل منزله في منطقة المهندسين .

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وقال عبد العزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري، في تصريح لوسائل الإعلام إنه من المقرر تشييع الجثمان، غدا السبت، في مسقط رأسه، في قرية تفهنا العزب، مركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث لم يحدد موعد العزاء بعد.

يذكر أن محمد عبد العزيز، قد تخرج في كلية الشريعة والقانون عام 1965، ويعد أحد رواد إذاعة القرآن الكريم، وهو صاحب مقولة "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، وقدم عدد من البرامج الدينية، منها "في رحاب الإيمان" و"قضايا معاصرة" و"أنوار الإيمان"، فضلًا عن تقديم شعائر صلاة الجمعة والفجر، وذلك قبل أن يخرج على المعاش عام 2005، كما شارك في تقديم بعض البرامج الدينية على التليفزيون المصري.