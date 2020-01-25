شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مدرسة لـ«الملالي» بألبانيا.. تنشر الإرهاب وتدير التجسس والان نبدء بالتفاصيل

في أعقاب طرد اثنين من الدبلوماسيين الإرهابيين تابعين لـ«الملالي»، أغلقت الحكومة الألبانية الخميس، مدرسة إيرانية في العاصمة تيرانا، تعمل على نشر الفكر المتطرف والإرهاب، وتعد مركزا لإدارة خلايا التجسس والمخططات والمؤامرات ضد المعارضين لنظام طهران في أوروبا.

وبحسب وسائل الإعلام الألبانية، المدرسة تعرف باسم «سعدي»، وواجهتها الظاهرة أنها مركز ثقافي، إلا أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت صلتها وضلوعها في إنشاء خلايا تجسس لتنفيذ عدد من المخططات الإرهابية، لنظام الملالي في ألبانيا وأوروبا.

وأفادت صحيفة «ألبانيا ديلي نيوز»، أن وزارة التعليم أغلقت مدرسة «سعدي» التابعة للنظام الإيراني في تيرانا، لافتة إلى أنها تنشط في العاصمة الألبانية، لكنه تم اتخاذ القرار لإنهاء أنشطتها في 18 يناير 2020 وتم تنفيذه على الفور.

وفي السياق نفسه ذكرت «ABC News» أيضا: تم اتخاذ قرار إغلاق مدرسة «سعدي» في الأيام الأخيرة وبتوقيع وزير التعليم، بسا شاهيني، وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة قد تم إبلاغها بتعليق أنشطتها.

وأضافت «ABC News»: إن الوزارة طلبت إعادة جميع الرسوم المتبقية للطلاب إليهم وجميع الوثائق اللازمة للتسجيل في المدارس الأخرى، وتقديم سجلاتهم، كما أمرت تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة عملية إغلاقها.

» دبلوماسيا الملالي

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وقبيل أسبوع، قالت «أسوشيتدبرس»: إن الخارجية الألبانية طردت اثنين من دبلوماسيي النظام الإيراني، وأعلنت أنهما عنصران غير مرغوب بهما.

وأكد بيان للوزارة أنه يجب أن يغادر ألبانيا فورا، كل من محمد بيمان نعمتي، مستشار في سفارة النظام في تيرانا، وأحمد حسيني رئيس الملحقية الثقافية الإيرانية.

وقالت وسائل الإعلام الألبانية: إن الدبلوماسيين الاثنين للنظام الإيراني كانا مرتبطين بقاسم سليماني.

ووصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ممثليات نظام الملالي بـ«أوكار التجسس والإرهاب».

مبينة أن أغلب الدبلوماسيين التابعين لهذا النظام ليسوا سوى عناصر من وزارة المخابرات أو قوات الحرس أو كوادر تلقوا تدريبات إرهابية وتجسسية لخدمة الأجهزة الاستخباراتية، وأكدت أنه في الوقت الذي نزل فيه الشعب الإيراني إلى الشوارع مطالبين بإسقاط نظام الملالي، فإن اتخاذ سياسة حاسمة تجاه إرهاب هذا النظام وتعطيل سفاراته في مختلف البلدان يصبح ضرورة مضاعفة.