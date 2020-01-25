شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستدعي سفير طهران بسبب تصفية سليماني والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت «كونا» أن السفير الإيراني اجتمع مع نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، حيث أعرب الأخير عن «استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، ومجددا التأكيد على نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم».
وكان أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قال: إنه «بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات».
ونفت رئاسة أركان الجيش الكويتي عبر حسابها في تويتر بتاريخ الـ5 من الشهر الجاري ما «تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار».
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