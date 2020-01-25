شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: تحرير صنعاء خيار لا رجعة عنه والان نبدء بالتفاصيل

ثمنت الحكومة الشرعية أمس الجمعة مواقف ودعم المملكة في معركة استعادة الجمهورية، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشددة على أن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه.

وقال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي: إن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه مهما كلف الأمر، وإن العمليات العسكرية مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جميع المحاور والجبهات على امتداد البلاد.

وأكد الوزير المقدشي خلال اجتماع بقيادات عسكرية في مدينة مأرب، الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات، مضيفا: إن القوات المسلحة تخوض معركة المصير المشترك ضد ميليشيات الحوثي والمخططات الإيرانية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها، جنبا إلى جنب مع قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

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من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى.

وقال الوزير الحضرمي: لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل وأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام، مضيفا: إن الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للميليشيات لتغذية وإعلان حروبها العبثية.

وتابع بالقول: لن نسمح بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيات الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها، وحمل الوزير اليمني الحوثي وحده مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم.