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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تنشر 6 قاذفات في المحيط الهندي
السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أرسلت واشنطن، بعد ازدياد التوتر مع طهران، قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها في دييجو جارسيا في المحيط الهندي، ليصل بذلك
عدد هذه الطائرات الحربية هناك، إلى 6 قاذفات.
ونقلت قناة روسيا اليوم بيانات مراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة مزودة برؤوس
نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييجو جارسيا، ونوهت، بأن القاذفة بعد أن قطعت المحيط الأطلسي، قامت
طائرة من طراز KC-135R، انطلقت من القاعدة الجوية "مورون" في إسبانيا، بتزويدها بالوقود وهي في الجو.
وأشارت المواقع، إلى أن قاعدة دييجو جارسيا، لا تقع ضمن نطاق الصواريخ الإيرانية، في حين يمكن للصواريخ المجنحة التي تطلقها هذه القاذفات إصابة
كافة الأهداف المحتملة داخل إيران، بدون أن تدخل القاذفة ضمن نطاق تأثير وسائط الدفاع الجوي الإيرانية.
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