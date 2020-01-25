- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية السعودية : إيران بدأت بالتصعيد وعليها التوقف عن رعاية الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها
والتوقف عن رعاية الإرهاب.
وقال في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق
بصورة كبيرة و"بيننا علاقات الأشقاء".
وشدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها وأضاف أن إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأميركية من
المنطقة وما حدث عكس ذلك.
وقال إن "إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية"، مضيفاً: "لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو".
وأضاف الجبير: "أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية".
وعن الأزمة الليبية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، و"من الخطر أن تكون
هناك تدخلات خارجية في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية : إيران بدأت بالتصعيد وعليها التوقف عن رعاية الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.