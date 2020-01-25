بالفيديو.. مظاهرة مليونية في العراق رفضا للتواجد الأمريكي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد



شهدت العاصمة العراقية بغداد مظاهرة مليونية رفضا للوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

ويشارك في المظاهرة المليونية مختلف القوى والتيارات السياسية وأنصار فصائل المقاومة والعشائر العراقية ومختلف أطياف الشعب العراقي.

ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية، كما ارتدوا الأكفان، وحملوا الشعارات واللافتات المناهضة للاحتلال الأمريكي، ورددوا هتافات تندد بالسياسة الأمريكية في العراق والمنطقة، منها “كلا كلا أمريكا”، و “أخرجوا من أرضنا قبل أن نخرجكم”.

وتأتي المظاهرة تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة كبيرة تندد بالوجود الأميركي على الاراضي العراقية.

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وكان البرلمان العراقي صادق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية استشهاد قائد قوة القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.

وتُعد مليونية اليوم أول حضور شعبي قوي بهذه الأعداد الكبيرة للتنديد بالوجود الأمريكي في العراق.