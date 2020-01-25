«حسيت بالزلزال».. البحوث الفلكية: هزة أرضية بالعريش.. وسقوط قتلى وانهيار مبانٍ بتركيا وإسرائيل

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء أمس الجمعة الموافق 24/01/2020 هزه أرضي على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية كانت بياناتها كالتالى:



تاريخ الحدوث الجمعة الموافق 24/01/2020

ث د س

وقت الحدوث والقوة 19 55 17 مساء بالتوفيت المحلى



قوة 6.74 درجة على مقياس ريختر



خط العرض 38.4997° شمالا



خط الطول 39.0247° شرقا



العمق: 28.40 km كم

بدوره، قال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت، مساء يوم الجمعة هزة أرضية على بعد 948 كم شمال شرق مدينة العريش وداخل الأراضى التركية. حسبما ذكر موقع "الوطن".

وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالى: تاريخ الحدوث الجمعة الموافق 24 الساعة يناير، الساعة 5:24 بتوقيت القاهرة، بقوة 6.74 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 38.4997° شمالا، وخط الطول 39.0247° شرقا، والعمق: 28.40 km كم.

وتابع القاضي، في بيان، أن الهزة شعر به بعض المواطنين في بعض الأماكن على السواحل المصرية، مؤكدا أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء أمس، شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، بينما وصلت هزات أرضية شديدة جراءه إلى كل من سوريا والعراق.

وأعلنت مراكز رصد الزلازل، أن هزة أرضية تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، ضربت شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع عدد القتلى إلى 4 أشخاص في الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وذكرت فضائية العربية، انهيار 4 مبانٍ في شرق تركيا، جراء الهزات الارتدادية للزلزال.

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في دمشق رصد هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بالقرب من الحدود السورية التركية شعر بها سكان معظم المدن السورية.

فيما أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

بينما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

وتداول مستخدموا التواصل الاجتماعي الأتراك مقاطع فيديو للزلزال الذي وقع شرقي البلاد، لتظهر حالة من الذعر والرعب في البلاد.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إلى وفاة 14 شخصا وفق معلومات أولية جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.