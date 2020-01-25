المرصد الفنزيولي للنزاعات: مقتل 67 شخصا خلال تظاهرات في فنزويلا عام 2019

أعلن "المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية" غير الحكومي، "مقتل 67 شخصًا خلال احتجاجات عدّة في فنزويلا العام الماضي، 59 منهم قُتِلوا بأيدي قوّات الأمن وجماعات مدنيّة مسلّحة داعمة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو".
وأوضح في تقريره السنوي، أنّ "بين القتلى الـ67، هناك ستّة أشخاص قُتِلوا في "عمليّات إعدام خارجة عن نطاق القضاء" نفّذتها قوّات خاصّة من الشرطة على أثر خروج تظاهرات"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ردّت على التظاهرات الّتي نُظّمت في فنزويلا عام 2019، من خلال لجوئها إلى القمع المميت كسياسةٍ للدولة".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسيّة منذ كانون الثاني الماضي، عندما نصّب زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة، في تحدٍّ مباشر لسلطات مادورو.
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