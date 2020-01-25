اردوغان: مؤسساتنا تتخذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تبعات الزلزال

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، تعليقًا على ال​زلزال​ الّذي وقع مركزه في ولاية ألازيغ وخلّف قتلى وجرحى، أنّ "مؤسّساتنا ذات الصلة تتّخذ جميع التدابير اللّازمة لتجاوز تبعات الزلزال الّذي وقع في ألازيغ، وشَعرت به العديد من المحافظات، بأقلّ خسائر ولضمان سلامة مواطنينا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا أوعزنا إلى وزراء البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والداخلية ​سليمان صويلو​، والصحة فخر الدين قوجة، بالتوجّه فورًا إلى المنطقة"، معربًا عن تعازيه لأسر ​ضحايا​ الزلزال، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ومساء اليوم الجمعة، ضرب زلزال بقوّة 6.8 درجات شرقي ​تركيا​، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ما أدّى إلى سقوط 14 قتيلًا وإصابة العشرات.