الجديد: الموقوفان على خلفية الإعتداء أمام مجلس الجنوب اعترفا بما نُسب إليهما

ذكرت معلومات قنلة "الجديد"، أنّ "الموقوفين لدى ​شعبة المعلومات​ على خلفيّة الإعتداء أمام ​مجلس الجنوب​، اعترفا بما نُسب إليهما، وأكّدا أنّهما قاما بذلك بناءً على طَلب من مسؤولهما التنظيمي "ي. ج." الّذي يَظهر أيضًا في أشرطة الفيديو".

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